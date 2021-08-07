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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حزن عائلة دلال عبد العزيز..نرصد الأجواء أمام مستشفى زايد التخصصي.. بث مباشر

صدى البلد

سيطر الحزن على عائلة دلال عبد العزيز وجمهورها ، بعدما توفيت منذ ساعات عن عمر يناهز  61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من ١٠٠ يوم.

 

ورصد موقع “ صدى البلد ”  الأجواء أمام  مستشفى زايد التخصصي ، التى شهدت المستشفى تكثيف امنى شديد .

 

يذكر أن  الفنان حسن الرداد أعلن  وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

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