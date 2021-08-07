حزن عائلة دلال عبد العزيز..نرصد الأجواء أمام مستشفى زايد التخصصي.. بث مباشر

سيطر الحزن على عائلة دلال عبد العزيز وجمهورها ، بعدما توفيت منذ ساعات عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من ١٠٠ يوم.

ورصد موقع “ صدى البلد ” الأجواء أمام مستشفى زايد التخصصي ، التى شهدت المستشفى تكثيف امنى شديد .

يذكر أن الفنان حسن الرداد أعلن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".