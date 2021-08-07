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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين متأثرة بوفاة دلال عبد العزيز: صاحبة المواقف الإنسانية العظيمة

الفنانة دلال عبد
الفنانة دلال عبد العزيز

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، قائلة «رحلت عن عالمنا فنانة كبيرة وإنسانة عظيمة بمعنى الكلمة مثل دلال عبد العزيز».

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “cbc” « دلال عبدالعزيز كانت أجدع واحدة فينا الشهامة والجدعنة والأصالة والمواقف الحقيقية اللي بصدق».

إلهام شاهين ناعية دلال عبدالعزيز: أجدع واحدة فينا

وقالت الفنانة إلهام شاهين  : «دلال عبد العزيز أجدع واحدة فينا، وصاحبة المواقف الإنسانية العظيمة».

أعلن الاعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب رامي: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

إلهام شاهين دلال عبدالعزيز فيروس كورونا

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