إلهام شاهين متأثرة بوفاة دلال عبد العزيز: صاحبة المواقف الإنسانية العظيمة

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، قائلة «رحلت عن عالمنا فنانة كبيرة وإنسانة عظيمة بمعنى الكلمة مثل دلال عبد العزيز».
وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “cbc” « دلال عبدالعزيز كانت أجدع واحدة فينا الشهامة والجدعنة والأصالة والمواقف الحقيقية اللي بصدق».
إلهام شاهين ناعية دلال عبدالعزيز: أجدع واحدة فينا
وقالت الفنانة إلهام شاهين : «دلال عبد العزيز أجدع واحدة فينا، وصاحبة المواقف الإنسانية العظيمة».
أعلن الاعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.
وكتب رامي: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".