والد فريال أشرف: تركت حفل تخرجها من أجل الأولمبياد

أكد أشرف عبد العزيز، والد فريال أشرف الحائزة على ذهبية الكاراتيه، أن أسرتها كانت تعلم بتتويجها منذ البداية.

وقال أشرف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الحمد لله على فوز فريال، كنا نشعر أنها ستفوز بميدالية منذ أول تصفيات الأولمبياد".

وأكمل: "فريال لم تخرج من المربع الذهبي في آخر عام بالبطولات المؤهلة، الاحتكاك كان بنفس المستوى الذي واجهته في طوكيو".

وتابع: "فريال وضعت سيناريو لكل مباراة تخوضها وكيف تدير اللقاء".

وأتم: "فريال كان حفل تخرجها من كلية صيدلة منذ يومين اثناء تواجدها في طوكيو".

مصر تقفز للأمام في جدول أولمبياد طوكيو

قفزت مصر للمركز 53 في اجمالي الميداليات، بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.



استطاعت مصر اليوم حصد ميدالية ذهبية عن طريق نجمة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف، والميدالية الفضية أحرزها اللاعب احمد الجندي بعد منافسة استمرت للثواني الأخيرة من عمر المنافسات.



ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الي 6 ميداليات (ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية)، لتأتي مصر في المركز 53 في ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.



وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.



وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ 14 لاعبا.



بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.