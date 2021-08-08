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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائق حافلة يعثر على ثعبان ضخم بين كراسي الركاب.. صور

ثعبان
ثعبان

في لحظات من الذعر، فوجئ أحد سائقي الحافلات في كندا بثعبان كبير على متن إحدى مركباته أثناء أداء بعض أعمال الصيانة الروتينية لها للحافلات.

 

نقل سائق حافلة أمريكي يدعى «مايكل هاثاوي»، من كندا، ما رآه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook لمشاركة بعض الصور للاكتشاف المرعب.

 

خلال سلسلة من الصور المنشورة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بواسطة شركة الحافلات، يمكن رؤية ثعبان كبير باللونين البرتقالي والأبيض يبرز من يدخل ويخرج من الفتحات الموجودة على أرضية الحافلة.

 

وبحسب المنشور المتداول على فيسبوك، عثر السائق على الثعبان على متن حافلة تسافر بين فانكوفر وكاسلو، وأصابه الذعر خشية أن يكون ثعبانًا سامًا.

 

في الصور يظهر الثعبان أثناء خروجه من بين فتحات كراسي الحافلة، وفي صور أخرى يدخل ويخرج من فتحات التهوية الموجودة في أرضية الحافلة مما يثير الرعب.

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ثعبان كندا أمريكي Facebook وسائل التواصل الإجتماعي اعمال الصيانة الحافلات الثعبان حافلة حافلات اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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