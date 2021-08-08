الإفتاء تستطلع هلال رأس السنة الهجرية الليلة .. أبرز مانشيتات صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم الأحد :

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التضامن تستأنف صرف معاشات شهر أغسطس .

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي انتظام عملية صرف معاشات شهر أغسطس بفروع البنك المختلفة ومنافذ الصرف. وصرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه أصدر تعليماته بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر اغسطس من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات حيث تم الصرف من داخل الفروع باجمالي مبلغ 269 مليونا و974الف جنيه والصرف من خلال شركة فوري بقيمة 7ملايين و338الف جنيه بينما تمت مسحوبات من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك بقيمة 64مليونا و175الف جنيه بينما السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الاخري بمبلغ 195مليون جنيه .



وأوضح عشماوي انه في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفتح قنوات جديدة للحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع مع الحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم قام البنك بالتعاون مع شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية يتنظيم حملة توعية خلال صرف المعاشات ، توضح للعملاء كيفية الصرف من منافذ فورى وموقعها من كل فرع وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات من خلال منافذ الشركة مما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء تجربة سلسة ومريحة” بالإضافة الي توافر مندوبي صرف بماكينات صرف فورى امام الفروع خلال فترة الحملة للتخفيف من التكدس داخل الفروع .



وأكد عشماوي حرص البنك علي اتاحة اكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري بجانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعا.



