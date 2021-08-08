عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفتاء تستطلع هلال رأس السنة الهجرية الليلة .. أبرز مانشيتات صباح البلد

نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على  فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية،  اليوم الأحد :

الليلة .. الإفتاء تستطلع هلال رأس السنة الهجرية

بدء حجز وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين 2" .

الصحة تعلن وصول شحنة لقاح كورونا " جونسون أند جونسون " .

التضامن تستأنف صرف معاشات شهر أغسطس .

وأعلن  بنك ناصر الاجتماعي انتظام عملية صرف معاشات شهر أغسطس بفروع البنك المختلفة  ومنافذ الصرف. وصرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه أصدر تعليماته بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر اغسطس من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات حيث تم الصرف من داخل الفروع باجمالي مبلغ 269 مليونا و974الف جنيه والصرف من خلال شركة فوري بقيمة 7ملايين و338الف جنيه بينما تمت مسحوبات من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك بقيمة 64مليونا و175الف جنيه بينما السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الاخري بمبلغ 195مليون جنيه .


وأوضح عشماوي انه في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفتح قنوات جديدة للحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع  مع الحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم قام  البنك  بالتعاون  مع شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية يتنظيم حملة توعية خلال صرف المعاشات ، توضح للعملاء  كيفية الصرف من منافذ فورى وموقعها من كل فرع وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات من خلال منافذ الشركة مما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء تجربة سلسة ومريحة” بالإضافة الي توافر مندوبي صرف بماكينات صرف فورى امام  الفروع خلال فترة الحملة للتخفيف من التكدس داخل الفروع .


وأكد عشماوي حرص البنك علي اتاحة اكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري بجانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعا.


 

صباح البلد الإفتاء هلال رأس السنة الهجرية سكن لكل المصريين 2 الصحة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

إشتعال الصراع في إثيوبيا.. قوات تيجراي تزحف إلي أديس أبابا للإطاحة بـ أبي أحمد

خطوات حجز الوحدات السكنية بـ« سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

خاص .. السد القطري يكشف حقيقة عرض المليار يورو لضم ميسي

الإسكان: تشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وفقاً للمعايير الدولية

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود مع لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد نفي الحكومة.. تعرف على شروط إعادة مواد الثانوية بالقانون

رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

هذة كفارة تأخير الصلاة عن وقتها

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير انجلش كيك بخطوات بسيطة

نشرة المنوعات.. نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق ..أبقار ضخمة تطارد السيارات..عروس تدخل إلى زفافها على موتوسيكل وثعبان يختبئ بين كراسي الركاب

سائق حافلة يعثر على ثعبان ضخم بين كراسي الركاب.. صور

لحظات رعب.. حيتان مفترسة تهاجم بحارا في المحيط وتدمر قاربه

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ