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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا اتهم حسن نصرالله قاضي تحقيق انفجار المرفأ بالعمالة لإسرائيل

حسن نصر الله
حسن نصر الله

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اتهامًا لقاضي التحقيق في ملف انفجار بيروت قائلا إنه "مسيس"، وذلك بعد أن نفى الكارثة عن الحزب، وإن يكون قد تورط فيها بأي شكل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ووفق ما ذكرت صحف لبنانية، فإن القاضي طارق البيطار هو من يقود التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت الذي هز لبنان والعالم، بعد أن تسببت نترات الأمونيوم في إحداث انفجار هائل أوقع نحو 200 ضحية علاوة على المصابين.

قال حسن نصر الله: "هذا المحقق يشتغل سياسة والتحقيق مسيس والمطلوب إعادة الملف الى المسار الطبيعي".

وانتقد نصر الله قاضي التحقيق في ملف الانفجار الذي ادعى على مسؤولين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستدعى وزراء سابقين هم نواب حاليا ومسؤولين أمنيين للاستجواب.

وسأل نصر الله: "أين الدليل؟ ليقوم القاضي بالادعاء"، كما سأل "لماذا لا ينشر القضاء نتائج التحقيق الفني التقني؟".

وتابع: "هذا المحقق يشتغل سياسة والتحقيق مسيس والمطلوب إعادة الملف الى المسار الطبيعي.. فإما أن يشتغل تقنيا وبوضوح وإما على القضاء أن يجد قاضيا آخر".

ودعا عائلات الضحايا إلى الضغط على القاضي البيطار لمعرفة الحقيقة، داعيا قاضي التحقيق إلى "عدم اللجوء الى الاستنسابية".

كما انتقد نصر الله آخرين لم يذكرهم بالاسم بإلقاء اللوم على "حزب الله" في وجود شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار.

ومنذ أسابيع، يتم تداول اتهامات موجهة الى "حزب الله" خصوصا على ألسنة ناشطين معارضين له أو إعلاميين قاموا بتحقيقات حول انفجار المرفأ، مفادها أنه متورط في استقدام النترات الى مرفأ بيروت.

ورأى نصر الله في كلمة متلفزة أن الاتهامات الموجهة إلى "حزب الله" هي "استهداف سياسي مدفوع ثمنه أمريكيا وفي خدمة إسرائيل".

وكان قاض سابق في قضية المرفأ أعفي من مهامه نتيجة ضغوط سياسية.

 

 

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