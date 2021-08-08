حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بـ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي علي الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إزالة لبناء بالدبش الأبيض على الأرض الزراعية ببندر بلبيس على مساحه ٤٠ متر كما قامت الوحدة المحلية بكفر ابراهيم العايدي بحملة إزالة لمبنى بالدبش الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة٦٠ متر وتمت الإزالة كليا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تصدت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحليه بالصوه بناحيه قرية العلويه بمساحه قيراط ، وتم إزالتها في المهد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مدينة القرين حملة إزالات أسفرت عن إزالة تعدى على أرض زراعية بغرض تشوين مواد بناء (شونه) بحى أولاد زيد بالقرين على مساحة ٨ قيراط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.