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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا يتوحش في إيران ويصيب نحو 40 ألف شخص خلال يوم

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي لضحايا كورونا بلغ نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و542 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لما ذكرته وكالة “مهر” الإيرانية، "تم تسجيل 39.619 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 4.158.729 من ضمنها 6.462 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة".

ولفتت البيانات إلى أنه تم تسجيل 542 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الزفيات إلى 94.015 ألف حالة وفاة.

وتم تعافي 3.539.035 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26.494.040 مليونا اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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