عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة المول

بعد تمثيل الجريمة.. ننشر نص التحقيقات مع المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

فتاة المول
فتاة المول

اصطحب فريق من النيابة العامة بكفر الدوار، برئاسة المستشار أحمد عادل، المتهمين بقتل فتاة المول بدافع السرقة والانتقام، إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

لتسيير الحركة المرورية.. رفع 561 إشغال طريق في البحيرة

وأمرت النيابة العامة بكفر الدوار، بحبس المتهمين بقتل فتاة المول بدافع السرقة والانتقام منها، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى الميعاد القانونى.

وأدلت المتهمة الأولى بقتل فتاة المول أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية، حول الجريمة التي ارتكبها، موضحة أن المجني عليها أثناء أداء الإمتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة و لرغبتها فـي الإستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها، وفي سبيل ذلك إستعانت باثنين من أقاربها لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأوضحت المتهمة، أنها ذهبت إلى العيادة للمجني عليها وجلست معاها للحديث وتناولت عصير، وأرسلت رسالة هاتفية للمتهم الثانى لبدء تنفيذ الجريمة.

وأضافت أن المجني عليها حاولت الاستغاثة بها أثناء قتلها من المتهم الثاني والثالث، موضحة أنه تم تنفيذ الجريمة وسرقة مبلغ مالي من المجني عليها والهروب علي الفور.

كما اعترف المجني عليه قريب المتهمة الأولى، أنه تلقي اتصالا هاتفيا منها للاتفاق معه على مساعدتها لسرقة المجني عليه الحصول على جزء من السرقة وتم التواصل مع المتهم الثالث للمساعدة في تنفيذ الجريمة.

تفاصيل بلاغ مقتل فتاة المول 

وتعود الأحداث عندما تلقي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة سكرتيرة داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار، في ظروف غامضة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "نجلاء نعمة الله بدوى"، ٢٥ سنة، داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار.

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، تكثف ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة كفر الدوار، جهودهم لكشف غموض الحادث وكشف مرتكبيها.

فتاة المول مقتل فتاة المول محافظة البحيرة مقتل سكرتيرة كفر الدوار النيابة العامة

موضوعات متعلقة

اصطدام سيارة بواجهة سوبر ماركت بمدينة دمنهور

ترشيحاتنا

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

الدعم العربي لتونس لا يتوقف |قراءة في زيارة أنور قرقاش لقصر قرطاج

مع إلغاء غرامة الشيخ محمد حسان.. تأجيل محاكمة متهمي داعش إمبابة لـ 9 أكتوبر

مفاجأة.. عرض فيديو مسجل للشيخ محمد حسان أمام المحكمة: "اتفقنا علي وجوب الجهاد"

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

اتفاقية تعاون مع اليابان لدعم مصر بـ 12 جهاز أشعة مقطعية و5 مولدات كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 قرارات مصيرية.. البدري يحسم ملفات منتخب مصر الشائكة قبل تصفيات المونديال

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

تعرف على وصية دلال عبد العزيز لابنتيها .. فيديو

ميسي : وافقت على تخفيض نصف راتبي للاستمرار مع برشلونة

لحظة خروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى زايد.. فيديو

ميدو يتغزل في موسيماني وأفشة

انهيار نجوم الفن في جنازة دلال عبد العزيز .. صور

ضربها بالحجارة ودهسها بالسيارة.. قصة مقتل الشابة السعودية روان على يد زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

ضربها بالحجارة ودهسها بالسيارة.. قصة مقتل الشابة السعودية روان على يد زوجها

انهيار نجوم الفن في جنازة دلال عبد العزيز .. صور

رغم ارتباطها بالموت والمرض.. زوجان يحولان سيارة إسعاف إلى منزل قابل للحياة|صور

فيديو

آخرهم دلال عبد العزيز.. مشاهير بكاهم الشارع المصري بعد رحيلهم

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ