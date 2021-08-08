بعد تمثيل الجريمة.. ننشر نص التحقيقات مع المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

فتاة المول

اصطحب فريق من النيابة العامة بكفر الدوار، برئاسة المستشار أحمد عادل، المتهمين بقتل فتاة المول بدافع السرقة والانتقام، إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأمرت النيابة العامة بكفر الدوار، بحبس المتهمين بقتل فتاة المول بدافع السرقة والانتقام منها، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى الميعاد القانونى.

وأدلت المتهمة الأولى بقتل فتاة المول أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية، حول الجريمة التي ارتكبها، موضحة أن المجني عليها أثناء أداء الإمتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة و لرغبتها فـي الإستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها، وفي سبيل ذلك إستعانت باثنين من أقاربها لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأوضحت المتهمة، أنها ذهبت إلى العيادة للمجني عليها وجلست معاها للحديث وتناولت عصير، وأرسلت رسالة هاتفية للمتهم الثانى لبدء تنفيذ الجريمة.

وأضافت أن المجني عليها حاولت الاستغاثة بها أثناء قتلها من المتهم الثاني والثالث، موضحة أنه تم تنفيذ الجريمة وسرقة مبلغ مالي من المجني عليها والهروب علي الفور.

كما اعترف المجني عليه قريب المتهمة الأولى، أنه تلقي اتصالا هاتفيا منها للاتفاق معه على مساعدتها لسرقة المجني عليه الحصول على جزء من السرقة وتم التواصل مع المتهم الثالث للمساعدة في تنفيذ الجريمة.

تفاصيل بلاغ مقتل فتاة المول

وتعود الأحداث عندما تلقي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة سكرتيرة داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار، في ظروف غامضة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "نجلاء نعمة الله بدوى"، ٢٥ سنة، داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار.

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، تكثف ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة كفر الدوار، جهودهم لكشف غموض الحادث وكشف مرتكبيها.