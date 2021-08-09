نقل البرلمان: سنطالب باستدعاء اللجنة العليا لتطوير مرفق السكة الحديد ومتابعة خطتها

قال النائب حسين العقاري، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن لجنة النقل والمواصلات ستتابع عمل اللجنة العليا التى أعلن رئيس الوزراء لتشكيلها لوضع خطة شاملة لتطوير مرفق السكة الحديد ، وستطالب بإستدعاءها إلى اللجنة.

وأشار العقاري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة النقل ستتابع خطة اللجنة العليا ، ولو كان هناك أي تقصير في أداء عملها سنقوم بتقديم طلب إحاطة واستجواب ضد المسئولين.

وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسته لوضع استراتيجية متكاملة وشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية ومواجهة حوادث قطاراتها، على أن تعد اللجنة تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآلياتها تنفيذها خلال شهرين، بحيث يقوم بعرضه وزير النقل على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.