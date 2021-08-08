رسالة شكر من وزير الرياضة إلى أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى أبطال مصر المتوجين بالميدليات خلال دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت منافسات اليوم في العاصمة اليابانية.

وتضمنت رسالة وزير الشباب والرياضة تحية إلى كل بطل وبطلة وكل أسر اللاعبين ومدربيهم.

وجاءت الرسالة كالآتي:

"تحية للأسرة المصرية صانعة الأبطال، تحية لكل أسرة وأم تعبت مع أولادها علشان تصنع بطل مصري، الأم هي اللي بتختار لأبنائها اللعبة اللي بيحبوها وتدعمهم وبتتعب معاهم وبتساندهم طوال مشوارهم الرياضي، وبتوفر لهم الظروف المناسبة.

ودي رسالة لإدارات الأندية والاتحادات الرياضية للتعاون وتحفيز الأم والأسرة المصرية لصناعة أبطالنا، والوزارة كمان هتستكمل مشوار البناء، وتوفر أفضل المنشآت الرياضية، وتدعم منتخبات مصر علشان أولادنا يكونوا أبطال يشرفوا مصر في كل المحافل الدولية".

كما وجه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر لكل أفراد البعثة المصرية التي شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 والذين بذلوا مجهودات كبيرة كلا في مجال عمله من أجل نجاح مهمة البعثة والظهور بالمظهر المشرف اللائق باسم مصر وسط مشاركة جميع دول العالم في أهم محفل رياضي ينتظره العالم بأسره وسط ظروف وإجراءات صعبة واجهها الجميع في الاستعدادات وخلال التواجد في اليابان.



وقال المهندس هشام حطب: أشكر المدربين الأبطال والبعثة الإدارية والبعثة الطبية والمنسق الإعلامي للبعثة وكل مسئول قام بدوره هنا من أجل إنجاح مشاركة مصر ومساعدة اللاعبين حيث هناك جنود خلف اللاعبين كان كل هدفهم توفير كل سبل الراحة لهم.



وأضاف المهندس هشام حطب: أشكر الأبطال اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب من منهم لم يوفق ولكنه بذل أقصى مجهود في منافسة أبطال العالم وحرص على أن ينافس بشرف وقوة ولم يوفق في الوصول لأدوار متقدمه ومن نجح في أن يحقق مراكز متقدمه في ألعاب تنس الطاولة والسلاح ورمي الجلة وكرة القدم وكرة اليد والكاراتية والمصارعة والسباحة التوقيعية ومن نجح في الوصول للتصفيات النهائية في ألعاب الفروسية والغطس ومن نجح في الحصول على ميداليات أولمبية أسعدتنا جميعا.



وأضاف المهندس هشام حطب: بالتأكيد أتوجه بالشكر لأبطالنا الستة الذي نجحوا في الحصول على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية وحصول مصر على ست ميداليات بينهم ذهبية وفضية و4 برونزيات نتائج جيدة جدا ولم تحدث في تاريخ مشاركات مصر في دورات الألعاب الأولمبية أن تحصل بعثة مصر على ست ميداليات في دورة واحدة وهذا نتيجة عمل وجهد لسنوات طويلة قامت به الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في ظل التعاون المثمر بيننا وأيضا دور الرعاة مع اللاعبين والذي لا يجب أن نغفله.



وأعرب المهندس هشام حطب، عن شكره وتقديره لدور الدولة المصرية في دعم الرياضة المصرية خلال السنوات الماضية وهو الدعم غير المحدود الذي لم تجده الرياضة المصرية في السنوات الماضية ولكن في السنوات الأخيرة الرياضة المصرية وجدت دعم كبير وكان نتيجته تحقيق نتائج مميزة في كل البطولات وصولا بنتائج الأولمبياد ومازال هناك الكثير والكثير لتقدمه الرياضة لمصر في ظل الإهتمام والدعم ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يوجهها للرياضيين مع كل إنجاز وقبل كل حدث رياضي والتي كان لها دور كبير في رفع معنويات جميع الرياضيين وبث الحماس لديهم وأن اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة والرياضيين وتوفير كل هذه الإمكانيات يزيد من المسئولية لدى الجميع ويحفز كل رياضي من أجل بذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل رفع اسم مصر عاليا.