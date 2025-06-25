أمل إفريقيا في المونديال.. صن دوانز يستهدف بطاقة التأهل أمام فلومينينسي

يخوض فريق صن داونز الجنوب إفريقي مواجهة مصيرية ضد فلومينينسي البرازيلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة صن داونز وفلومينينسي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “هارد روك”.

ويستهدف صن داونز حفظ ماء وجه القارة الإفريقية في المونديال بالفوز على فلومينينسي والتأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعدما ودعت أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي البطولة رسميًا.

وكان صن داونز استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف نظيف، ثم خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني 4-3 في الجولة الثانية.

في المقابل، يكفي فريق فلومينينسي التعادل في لقاء اليوم، للعبور إلى الدور المقبل.

ترتيب المجموعة السادسة

1- فلومينينسي - 4 نقاط

2- بوروسيا دورتموند - 4 نقاط

3- صن داونز - 3 نقاط

4- أولسان هيونداي - 0 نقاط