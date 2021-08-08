عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، هلال العام الهجري الجديد، وهلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

        
 
وأعلنت دار الإفتاء، أنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.



وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.



وتقدم مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

مفتى الجمهورية التهنئة السيسي العام الهجرى شهر المحرم

ترشيحاتنا

السعودية.. النيابة العامة تحذر من عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض

الدوري الممتاز.. تشكيل المصري والمقاولون العرب

استبعاد رمضان صبحي ودونجا وأحمد فتحي.. تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

المتحدة للخدمات الإعلامية: تعيين هشام سليمان مساعدا لرئيس مجلس الإدارة للإنتاج الفني

التعبئة والإحصاء يوضح هدف إطلاق مرصد البيانات

وصفي أمين يفسر ما يحدث لـ أسعار الذهب.. وينصح بهذا الأمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث سرقة مروع .. شاب يتلقى 25 طعنة بعد مهاجمة لصوص لمنزله

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

ماذا بينهما وبين الله؟.. رؤية تثلج الصدور لـ دلال عبد العزيز و سمير غانم

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

ملك البحرين: نتضامن مع مصر في قضية سد النهضة

استطلاع هلال شهر المحرم وتحديد بداية السنة الهجرية 1443.. بعد ساعتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

آخرهم دلال عبد العزيز.. مشاهير بكاهم الشارع المصري بعد رحيلهم

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ