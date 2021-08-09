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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للحماية من النصب.. تعرف على إجراءات التعليم العالي للتعامل مع المعاهد غير المعتمدة

التعليم العالي
التعليم العالي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تتعامل بكل حزم وحسم مع المعاهد الجامعات الغير معتمدة، مشيرا إلى أنه تم إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة. 


وأضاف عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة ، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن كل المطلوب من الطالب الدخول لصفحة الوزارة على الانترنت، مشيرا إلى أنه سيجد عليها كل المطلوب وكل التفاصيل.


وأضاف عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنه الوزارة اتخذت أكثر من خطوة في سبيل التعامل مع المعاهد الغير معتمدة ومنها التوعية وعلى الطالب الدخول للصفحة الرسمية للوزارة، متابعا أن لجان الضبطية القضائية تكثف من حملتها للتعامل مع الكيانات الوهمية.
 

في سياق آخر، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 55 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

 

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.


جدير بالذكر أن اختبارات القدرات تجرى لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التقدم لكليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.
قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك العديد من الكيانات الوهمية التي تستغل قرب موعد التنسيق الخاص بالثانوية العامة، للإعلان عن جامعات وهمية بهدف إستغلال الطلاب.
 

وأكمل "عادل عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الكيانات الوهمية المنتشرة لم تحصل على شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولذلك نشرت وزارة التعليم العالي بيانا رسميا يحتوي على الجامعات والمعاهد المعتمدة رسمياً من قبل المجلس.
 

وأضاف أن وزارة التعليم العالي قامت بنشر هذا البيان على الموقع الخاص بها، وأيضا على كافة المنصات الإعلامية، لتوعية الرأي العام ومنع فرص الإحتيال.

 

وأوضح أن الوزارة تتبع إجراءات رسمية للحد من هذه الكيانات الوهمية، مشددا على أن الوزارة تتواصل مع كافة المحافظات من أجل سرعة التعامل مع تلك الكيانات الوهمية.

 

في سياق آخر أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2021 ، اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 60 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.


وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع تنسيق الجامعات 2021 إلكترونيا ، مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.


وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، بأن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

 

التعليم العالي المعاهد الغير معتمدة عادل عبد الغفار أحبار التعليم

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