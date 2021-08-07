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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: 55 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صدى البلد

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 55 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

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التعليم العالي: السبت بدء اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.. غدا

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التعليم العالي في أسبوع.. تنسيق القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية إلكترونيا 2021.. بدء تفعيل رابط اختبارات القدرات


وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.


جدير بالذكر أن اختبارات القدرات تجرى لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التقدم لكليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.
 

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