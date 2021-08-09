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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الابراشي.. وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ5000 جنيه في السكة الحديد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


إيهاب نصر: توفير 35 ألف فرصة عمل بالمنطقة الصناعية الروسية
قال السفير إيهاب نصر، سفيرنا لدى روسيا، إن المنطقة الصناعية الروسية من المتوقع أن تساهم في توفير 35 ألف فرصة عمل بمرحلتها الأولى، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توسيعها المقرر إنشاؤها لتشمل العين السخنة.

سفير مصر بموسكو: عودة السياحة الروسية ترجمة لجهود الدولة في 6 سنوات
قال السفير إيهاب نصر، السفير المصري  في روسيا، إن عودة السياحة الروسية لمصر؛ ترجمة لجهود أجهزة الدولة المصرية خلال 6 سنوات.

السكة الحديد: وظائف جديدة بمرتبات تصل إلي 5000 جنيه
كشف الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكة الحديد، عن شروط التقديم للوظائف الجديدة  المقرر الإعلان عنها، مشيرا إلي أن  فترة التقديم تستمر شهرا من غدا الاثنين.

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

 

كشف الفنان  حسن يوسف، عن حقيقة حضور زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي غُسل الفنانة الراحل دلال عبد العزيز.

عايزه أحضر الإعدام.. والدة فتاة المول تكشف كواليس مقتل ابنتها
رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة المول "نجلاء"، بالبحيرة، بعد مقتلها على يد صديقة عمرها.


أحمد موسى منتقدا الشيخ محمد حسان: طارق الزمر بيبيع سِبَح مثلاً.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإسلامية اعتذرت عن اغتيال الرئيس السادات، لكنها لم تقدم أي اعتذار عن حادثي الأقصر وأسيوط، منتقدا دعوة الشيخ محمد حسان لإجراء مراجعات مع التنظيمات الإسلامية.

بيكفروه ونازلين فيه شتيمة.. أحمد موسي: الإخوان مولعين من شهادة محمد حسان
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان في حالة غضب كبيرة من شهادة محمد حسان أمام  المحكمة، مردفا:" مولعين وبيكفروه ونازلين فيه شتايم".

مشاكل بالرئتين.. مستشار الرئيس يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ وائل الابراشي
كشف محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا:" حتى الآن لم يتماثل وائل الإبراشي للشفاء، و لسه مرجعش طبيعي 100%".

مستشار الرئيس: مصر ستدخل موجة كورونا الرابعة في هذه الحالة
قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الوزارة تتابع باستمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا وعدد الإصابات، وهناك ارتفاع طفيف في عدد الإصابات حتى الآن.

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث انفجار شمسي هائل غدا

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المسافة بين الشمس وكوكب الأرض عبارة عن 8 دقائق ضوئية.

 

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