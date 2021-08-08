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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس: مصر ستدخل موجة كورونا الرابعة في هذه الحالة

صدى البلد

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الوزارة تتابع باستمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا وعدد الإصابات، وهناك ارتفاع طفيف في عدد الإصابات حتى الآن.
 

وأكمل“عوض تاج الدين” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي،: "لو الأعداد استمرت في الزيادة ووصلنا إلى الذروة، ففي الحالة دي سنكون وصلنا للموجة الرابعة" و نتمنى ألا تحدث".
 

وأضاف أن التحورات شيء طبيعي يحدث للفيروسات، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن مصر تستهدف تطعيم أكبر عدد من مواطنيها بـ لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن المسافرين سيكون لهم الأولوية من لقاح جونسون آند جونسون، مشددا على أن اللقاح سيقدم بالمجان للمواطنين.


وفي سياق آخر قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الدولة ستستقبل 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن لقاح سينوفاك الذى يتم تصنيعه فى مصر سيبدأ توزيعه على مراكز اللقاحات يوم 14 أغسطس القادم، مضيفا أن الدولة ستشهد استقبال تدفقات كبيرة خلال الاسبوعين القادمين من الأنواع المختلفة من اللقاحات.
 

وقال  أن وزيرة الصحة هالة زايد شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني لدعم مصر بـ 12 جهاز أشعة مقطعية و 5 مولدات كهربائية سيتم توزيعها على المستشفيات حسب الاحتياج وذلك لدعم جهود الدولة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول خطة الدولة المصرية في إنتاج لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى أهمية تعدد وتنوع مصادر اللقاحات، لافتًا إلى أنه تم بحث سبل دعم اليابان مصر لتوفير لقاحات فيروس كورونا عن طريق مرفق "كوفاكس".

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