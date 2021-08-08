أحمد موسى منتقدا الشيخ محمد حسان: طارق الزمر بيبيع سِبَح مثلاً.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإسلامية اعتذرت عن اغتيال الرئيس السادات، لكنها لم تقدم أي اعتذار عن حادثي الأقصر وأسيوط، منتقدا دعوة الشيخ محمد حسان لإجراء مراجعات مع التنظيمات الإسلامية.

وتابع موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، :" الشيخ حسان وصف الجماعة الإخوانية بالشطط والجنوح"، قائلا: “الجماعة الإسلامية نفذت عمليات إرهابية في الثمانينيات والتسعينيات في القاهرة”، متسائلا: "هل كل هذا يسمى شطط وجنوح؟، هل طارق الزمر كان بيبيع سِبَح؟".



وأكد موسى أن جميع التنظيمات الإرهابية منبثقة من فكر حسن البنا، مشيرا إلى أنها بمثابة “أجنحة عسكرية” للإخوان.

ولفت إلى أن الجماعة الإسلامية أول من انتهجت جريمة قطع الرقاب.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" الشيخ حسان قال إنه من الممكن أن يساء فهم الداعية من قبل العناصر المتطرفة".