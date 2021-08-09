ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية

بدا ثوران بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية المكتظة بالسكان، وذلك مخلفا سحبا من الدخان والرماد في الأجواء، والحمم البركانية على منحدراته.

ووفقا لشبكة ABC الأمريكية فإن"البركان الواقع على حدود مقاطعات جاوة الوسطى و"يوجياكارتا بإندونيسيا، أطلق سحبا من الرماد أثناء ثورانه، كما تدفقت الحمم البركانية على منحدراته".

وقال مسؤولون إن أصوات البركان يمكن سماعها من على بعد بضعة كيلومترات.

ويبلغ ارتفاع جبل ميرابي البركاني ألفين و968 مترا، وشهد في 2010 انفجارا ضخما أودى بحياة 347 شخصا.

ومن ناحية أخرى، تخطط إندونيسيا لبناء منتجع سياحي جديد داخل الحديقة الوطنية بتكلفة 4.8 مليون دولار، في جزيرة رينكا لتجتذب مزيد من السائحين والزوار لحديقة كومودو الوطنية.

وأطلقت على المشروع اسم "الحديقة الجوراسية" وتهدف من خلاله، إعطاء الزائرين والسائحين تجربة التنزه في البرية بجوار تنانين الكومودو، فيما حذرت منظمة اليونسكو من المخاطر البيئية لهذا المشروع التجاري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبلغت منظمة اليونسكو لجنة المحافظة على التراث العالمي التابعة لها في مؤتمر، أن المشروع يحتاج إلى إعادة تقييم من قبل المسؤولين عن البيئة والحياة البرية كما أثارت مخاوف بشأن الصيد غير القانوني لتنانين الكومودو المهددة بالانقراض والمخاطر المحتملة على موطنهم الطبيعي.



وقالت المسؤولة البيئية "ريما ميلاني" من المنتدى الإندونيسي للبيئة إن المشروع سيؤثر بالسلب على المجتمع المحلي والتنانين.



على الجانب الآخر، أكد "ويرانتوا"، مسؤول في وزارة البيئة الإندونيسية أن المشروع لن يتأثر بأي نقد وانهم سيمضون قدما في المشروع ولن يتأثروا بالانتقادات، لافتاً إلى ان الوزارة أثبتت ان المشروع لا يضر بالبيئة ولا بالسكان المحليين".