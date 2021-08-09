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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على حقيقة إصدار دبي لوحات سيارات تحمل أسماء الأشخاص

لوحة مرورية مزيفة
لوحة مرورية مزيفة

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وانستجرام صورة خاصة للوحة مرورية تنتمى الى مرور دبي تحمل اسم احد الاشخاص ، مما أثار تساؤلات البعض .

 

مرور دبي تنفي اصدار اى لوحات 

 

وظهرت اللوحة المرورية للمركبة ، مكتوب بها اسم احد الاشخاص باللغة الشبابية " الفرنكوا" يدعى حماد ، ولكن على الفور غردة  هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتغريدة لها على تويتر لتنفى صحة هذه اللوحة .

 

 وأكدت ان هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، تنفى إصدار لوحات مركبات جديدة تحمل أسماء الأشخاص والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن أي نماذج جديدة للوحات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرقمية للهيئة ووسائل الإعلام الرسمية.

 

وذكرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، ان السبب في انتشار صورة اللوحة ، يرجع الى قيام أحد المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي بتصميم اللوحة ونشرها دون تقديم المقترح عبر قنوات الهيئة التي من خلالها يتم استقبال كافة مقترحات وآراء الجمهور ودراستها.

 

وكانت قد اجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 13 ألفاً و669 عملية تفتيش على مختلف أنشطة نقل الركاب العاملة في دبي ومنها: النقل بمركبات الأجرة، والنقل الفاخر (الليموزين)، والتأجير بالساعات، بالإضافة إلى نقل الركاب بمركبات غير مرخّصة في مناطق مختلفة من الإمارة وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

 

و قال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد تركّزت أهداف التفتيش حول الحفاظ على المظهر العام من الداخل والخارج لمركبات الأجرة والمركبات الفخمة ومركبات التأجير بالساعات لأهمية التوجه الخدمي والسياحي للمدينة، وضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والحد من نقل الركاب بمركبات غير مرخصة بالإمارة».

التواصل الاجتماعي المرور هيئة الطرق لوحات سيارات لوحة مرور دبي

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