تعرف على أقدم 5 ماركات سيارات في التاريخ

منذ ما يقارب 200 عام عرف العالم صناعة السيارات ، ولكن بشكل اولى وبدائى ، ثم تم تطوير صناعة السيارات على مر عصور واعقاد كثيرة ، حتى وصلنا الى السيارات الطائرة والنفاسة وذاتية القيادة .

ولكن هناك 5 علامات تجارية كانوا هم الرواد فى هذا المجال ، خلال السطور التالية سنتعرف عليهم .

1- بيجو

تعتبر بيجو أقدم علامة تجارية للسيارات في العالم ، والتى تم انشأها عام 1803 من قبل جان بيير وجان فريديريك بيجو ، وكانت متخصصة فى صناعة مناشير وشرائط فولاذية ونوابض لصناعة الساعات، قبل أن تتحول إلى الدراجات في عام 1830 والسيارات في عام 1882.

وكان أول طراز يحمل علامة بيجو في معرض باريس العالمي 1889، اشتهرت هذه السيارة الفرنسية ذات الثلاث عجلات التي تعمل بالبخار، بكونها أول سيارة على الإطلاق يتم قيادتها على طرقات إيطاليا عام 1893.

2- فوكسهول

تاتى فى المرتبة الثانية ، فى قائمة العلامات التجارية الخاصة بالسيارات ، حيث تأسست شركة فوكسهول Vauxhall في الأصل عام 1857 على يد المهندس الاسكتلندي ألكسندر ويلسون في فوكسهول بلندن ، و كانت مصنعة للمضخات والمحركات البحرية قبل أن تتحول لإنتاج محركات البنزين في عام 1894 عندما ترك ويلسون الشركة.

و كانت أول سيارة لها باسم 6HP، عبارة عن آلة ذات أسطوانة واحدة تحتوي على ترسين أماميين فقط ولا يوجد ترس خلفي ، و صنعت في عام 1903 بتكلفة 150 يورو.

3- فيات

تأسست فيات كأكبر علامة تجارية للسيارات في إيطاليا عام 1899 ، و في أواخر العقد الأول من القرن العشرين، زار جيوفاني أجنيلي، العضو المنتدب آنذاك ، مصنع هنري فورد وكان معجباً جدًا بخط الإنتاج لدرجة أنه عندما عاد إلى إيطاليا، قدم نفس النظام لشركة فيات.

4- فورد

تم إنشاء أول سيارة لهنري فورد في عام 1886 وتفاخرت بمحرك متواضع يعمل بأربعة أحصنة. مع أن تأسيس شركة فورد لم يتم حتى عام 1903.

على الرغم من كونها واحدة من أقدم مصنعي السيارات في العالم، فإن ما يجعل شركة فورد مشهورة جدًا هو التقدم الثوري في الإنتاج الضخم لخطوط التجميع.

5- رولز رويس

تأسست رولز رويس في عام 1906 على يد هنري رويس ، و حققت نجاحًا مبكرًا مع سيلفر غوست Silver Ghost ، التي حصلت على جائزة “أفضل سيارة في العالم” بعد تحطيمها العديد من الأرقام القياسية.