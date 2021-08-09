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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول سيدة بلياتشو تقدم ألعاب لإسعاد الأطفال بالمستشفيات

أول سيدة بلياتشو
أول سيدة بلياتشو و داليا أشرف

عرضت قناة دي إم سي، مجموعة صور لـ لاعبة البلياتشو الأولى ميرفت ملاك " شيكو"، وأنها تقوم بعمل فقرات كوميدية لـ الأطفال الموجودة فى المستشفيات.

 

وقالت ميرفت ملاك: إنها تعمل ذلك من أجل إسعاد الأطفال، وأنها تعمل ذلك منذ 15 عامًا، لرسم البهجة على وجوه الأطفال.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنها تذهب لـ المستشفيات مثل 57357، وجميع مستشفيات مصر.


وكشفت أن مستشفى 57 لها زيارة خاصة كل شهر، وأعربت عن سعادتها لم تفعله لـ الأطفال.


وأشارت إلى أنه متفرغة لـ إسعاد الأطفال، وأنها ليست متزوجة.


وفى نفس السياق طالبت الإعلامية داليا أشرف من شيكو، بالتواصل للمشاركة معها فى إسعاد الأطفال وعمل فريق مشترك" شيكو و دودو".

 

 

 

لاعبة البلياتشو البلياتشو شيكو ميرفت ملاك المستشفيات

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