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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع الجامعات الحكومية والأهلية| مشاركة روسية بـ الملتقى الدولي للتعليم

رئيس الجامعة اوليج
رئيس الجامعة اوليج ياسترييوف

تشارك روسيا بالملتقى الدولى للتعليم العالى فى مصر والشرق الاوسط EduGate Summer tour 2021، والتى بدأت فعالياته صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى، بمشاركة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وممثلين للجامعات الأجنبية من دول أوروبا وأمريكا والدول العربية، وبحضور بعض الجهات المانحة الدولية.

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تأتى المشاركة الروسية من خلال وفد الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب ويمثله "يكاترينا مارتينا" رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب و"ديانا كوزنيتسوفا" المتخصصة فى شئون دول أوروبا وأمريكا، حيث يقدم الوفد الروسى عرضا فى إطار الملتقى الدولى للتعليم العالى حول التعليم فى روسيا الاتحادية والتخصصات المتاحة للدراسة فى روسيا بما فى ذلك المنح الروسية للجانب المصرى.

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من جانبها أشارت "لاريسا يفريموفا" نائب رئيس الجامعة للانشطة الدولية على حرص الجامعة الروسية على المشاركة السنوية فى الملتقى الدولى للتعليم العالى بالقاهرة وذلك لأهمية مصر واهتمام شبابها بالدراسة فى روسيا.


وأشار "اليكسى تيفانيان" مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر أن علاقات التعاون بين البلدين فى مجال التعليم تتنامى فى الآونة الاخيرة ويعكس ذلك الرقم الكبير الذى وصل له الطلاب المصريون فى روسيا حيث وصلوا الى ما يقرب من 16 الف طالب، وهو ما يعكس الثقة المصرية فى التعليم الروسى.


كما أكد "شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية على العلاقة المتميزة التى تربط الجامعة الروسية بالجمعيات العربية للخريجين، حيث شاركت الجامعة بالملتقى العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية الذى عقد بالقاهرة منذ عامين، كما أن الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية سوف تعقد اتفاق تعاون مع الجامعة الروسية لمزيد من التعاون المشترك. 

روسيا المركز الثقافي الملتقي الدولي للتعليم الجامعات الروسية

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