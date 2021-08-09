هيونداي تعلن عن الميني فان كستو 2022

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن احدث صور لتصميم سيارتها الميني فان القادمة كستو موديل 2022 ، الموجه للسوق الصينى من خلال موقع التواصل الاجتماعي المحلى المعروف باسم سينا ويبو .

وأوضحت شركة هيونداى أن الكشف الرسمى للسيارة كستو موديل 2022، سيكون خلال فعاليات معرض تشنغدو للسيارات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت هيونداي كستو موديل 2022 ، قد تم التجسس عليها العام الماضى من قبل المصوريين التجسسين ، ولكن سخرت الشركة منها فى هذا الوقت ، كنوع من انواع التمويه ، ولكن فى الحقيقة، كستو هي شاحنة صغيرة مخصصة للصين فقط ومن غير المرجح أن تذهب إلى الولايات المتحدة.

واظهرت الصور التصميم الخارجي الملتوي نوعًا ما للسيارة كستو موديل 2022، بالاضافة الى الشبكة الضخمة مع مصابيح نهارية مدمجة للواجهة الامامية ، على غرار سيارات هيونداي الأخرى مثل توسان وسانتا كروز.

وتحتوي حوانب السيارة على خطوط بارزة تمنح السيارة مظهرا قويًا. وتعتبر أقواس العجلات التي تميل إلى الأمام أكثر ميزات التصميم غرابة ، اما الجانب الخلفي فهو الأكثر أناقة، مع شريط إضاءة خلفي يمتد عبر عرض الجسم بالكامل.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة كستو موديل 2022 ، شاشة مركزية كبيرة بزاوية نحو السائق.

وتستمد السيارة كستو موديل 2022 قوتها من محرك توربو سعة 1.5 لتر، ومحرك توربو أكبر سعة 2.0 لتر، مقترنًا بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.