بسبب دلال عبد العزيز.. قصة شائعات طاردت شمس البارودي وتصدرها التريند

تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تريند جوجل بعد ان خرجت عديد من الشائعات حول مشاركتها فى غسل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهو الامر الذى نفاه تماما زوجها الفنان حسن يوسف.

كانت الفنانة شمس البارودي أثارت حالة من الجدل بسبب هذا الامر حيث خرجت عديد من الشائعات التى تؤكد حضورها الجنازة ومشاركتها مع الفنانة سهير البابلى فى غسل دلال عبد العزيز الا ان الفنان حسن يوسف نفي الامر برمته مؤكد ان شمس لم تحضر الجنازة كما انها توقفت تماما عن غسل اى جثمان بسبب اصابتها بتعب شديد بعد القيام بهذا الفعل وهو ما دفعها للتوقف عن ممارسته.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة المعتزلة شمس البارودى.

عودة للتمثيل

احاط الفنانة المعتزلة شمس البارويى كثير من الشائعات من حين لاخر وكان اقربها عودتها الى عالم التمثيل وخلعها للحجاب وهو الامر الذى نفاه مرارا وتكرارا حسن يوسف، مؤكدا أن شمس لا تزال على موقفها ولن تعود للتمثيل مجددا وذلك فى أكثر من مناسبة عبر عدد من القنوات الفضائية حيث قال حسن : "عودة شمس البارودي مجرد شائعة يتم اطلاقها كل عام فى رمضان ولكن هذه المرة تم اطلاقها مبكرا".

وأضاف حسن يوسف : "شمس البارودي اعتزلت الفن منذ 37 عاما ولن تقف امام الكاميرا مرة اخرى قولا واحدا ولا داعى للشائعات السنوية التى تخرج عن عودتها".

ارتداء الحجاب

أشعلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، السوشيال ميديا منذ عدة أيام، بعد انتشار صور جديدة لها برفقة عائلتها، وذلك بسبب ابتعادها عن عالم الفن والظهور من وقت طويل.

كما أطلق البعض عدة شائعات تفيد خلع شمس البارودي، الحجاب وعودتها للفن مرة أخرى، لكنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال زوجها الفنان حسن يوسف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشائعات الماضية لم تؤثر علينا، مشيرًا إلى أن "شمس البارودي" ملتزمة بالحجاب منذ أكثر من 37 سنة ولا صحة لما يروج له البعض ولم تفكر في يوم من الأيام أن تتنازل عن الحجاب.

وأشار إلى أن شمس البارودي عُرضت عليها برامج بملايين الجنيهات ولكنها رفضت.

بينما كان من المعروف عن شمس البارودي، إنها كانت نجمة من نجوم الصف الاول، ولكنها اختارت أن تبتعد عن عالم الفن، وعن تقديم أي أعمال غير لائقة، وقررت أن ترتدي الحجاب بكامل إرادتها، رغبة منها في التقرب إلى الله.