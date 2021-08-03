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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز 10 تصريحات للفنان الكبير حسن يوسف.. ورسالته لزوجته الفنانة شمس البارودي

الفنان الكبير وزوجته
الفنان الكبير وزوجته الفنانة شمس البارودي

كشف الفنان الكبير حسن يوسف عن العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة حول كتابه الجديد ”50 عاما في عالم الفن".

 

وكشف يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” عن حقيقة اعتزاله للفن ، والرسالة التي وجهها لزوجته الفنانة شمس البارودي.

 

 وإليكم أبرز تصريحات الفنان الكبير حسن يوسف : 

1- لم أعتزل الفن ولم أعلن اعتزالي

2-  هما معتزليني وشكلهم أعلنوا كده عشان ميشغلونيش

3- أقوم الآن بتحضير كتاب بعنوان "50 عاما في عالم الفن"

4- بداياتي في الفن كانت عام 1959 خلال آخر عام من المعهد

5-زوجتي الفنانة شمس البارودي أدت ما عليها وتركت الفن باحترام ولم تخطئ في حق أحد

6-الفنان لا بد أن يكون صاحب مزاج

7-"عمري ما شربت سيجارة” وحياتي الواقعية عكس التمثيل

8-نعاني خلال الفترة الأخيرة من انحدار تام في الذوق الفني

9-بسبب حمو بيكا .. الدنيا في الفن بقت مهلبية خالص

10- واجبي بعد هذا العمر في الفن أن أقوم بنقل خبراتي وتجاربي في الفن

 

تصريحات حسن يوسف شمس البارودي حمو بيكا الفن

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