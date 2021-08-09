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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تتابع مشروعات "حياة كريمة" في ٢٨ قرية بكفر سعد

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تتم في ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع.

 

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم الاثنين بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام.

 

وتناول الاجتماع استعراض مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتى تتضمن أعمال رفع كفاءة عدد من مراكز الشباب وإحلال وتجديد مركزين بقريتى كفر سعد البلد ودار السلام، ووجهت "المحافظ" تعليماتها الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بسرعة استصدار قرارات الازالة الخاصة بهما، كما أكدت على الجهات المختصة بالإسراع فى إتخاذ قرارات تخصيص أراضى لإنشاء مراكز شباب في ٤ قرى وتوفير أراضى لإنشاء مجمعات حكومية ببعض القرى وفقاً لما هو مقرر من اشتراطات خاصة في هذا الشأن.

 

وتابعت "محافظ دمياط"، مستجدات الوضع الخاص بإنشاء مجمعات زراعية بقرى "كفر سعد البلد، العباسية، كفور الغاب، كفر الوسطانى، السوالم، الزهراء، كفر المنازلة وكفر سليمان البحرى"، حيث سيتم استصدار قرارات تخصيص أراضى لإقامة تلك المجمعات خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وشمل الاجتماع، استعراض ملف إنشاء نقاط للإسعاف والتى سيتم تحدديها وفقاً لما ستحدده هيئة الإسعاف، بالإضافة إلى عرض ما تتضمنه المبادرة بمركز كفر سعد من مشروعات بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى وسكن كريم وأيضاً متطلبات منظومة الحماية المدنية.

 

وأكدت "الدكتورة منال عوض"، على أهمية تكاتف الجهود لإزالة كافة المعوقات والمشكلات التى قد تعرقل تنفيذ بعض الأعمال والعمل على تجاوزها للإسراع فى المعدلات التنفيذية لجميع الأعمال التى تم حصرها لتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات، بما يحقق ما تستهدفه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وتغيير الواقع نحو الأفضل لخدمة أهالى تلك المناطق واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.

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