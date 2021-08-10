عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليس له علاقة بالسرعة| خبير معلوماتي يكشف استخدامات الملصق الإلكتروني.. فيديو

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

قال الدكتور شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الملصق الإلكتروني الذي يتم وضعه على السيارات، ليس له أي علاقة بالسرعات وتسجيلها، ولكنه يكشف بيانات السيارة لدوريات الشرطة؛ عند الاقتراب من السيارة على مسافة قريبة.

 

وأضاف إسكندر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سي" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن الدولة تقوم بعمل شبكة طرق حديثة، وتعمل على تخفيض عدد الأكمنة الأمنية على الطرق؛ من أجل تقليل الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى أن الملصق يساعد على تتبع السيارات في حالة سرقتها.

 


وأوضح اسكندر ، أن البيانات المتواجدة على الملصق الإلكتروني، لا تختلف عن البيانات المتواجدة على رخصة السيارة، لافتا إلى أن الملصق يصعب تزويره؛ لأنه يحتوي على رقم تعريفي  خاص بكل سيارة.

 

اقرا أيضا:

في يوم.. سحب 3200 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

 

سحبت الجهات المعنية 3268 رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ورفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع.

مواصفات وأهداف الملصق الإلكتروني

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
 

تكنولوجيا المعلومات الملصق الالكترونى السيارات سيارات الشرطة حركة المرور المركبات

ترشيحاتنا

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

شديد العدوى.. "الصحة العالمية" تعلن وفاة رجل في إفريقيا بسبب فيروس جديد

فضل الصدقة في شهر المحرم.. احرص عليها لهذه الأسباب

بعد توقف قلبه في الملعب..كريستيان إريكسون يحقق أمنية طفلة قبل دخولها غرفة العمليات

بقيت يتيمة.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

ليس له علاقة بالسرعة| خبير معلوماتي يكشف استخدامات الملصق الإلكتروني.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ