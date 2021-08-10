ليس له علاقة بالسرعة| خبير معلوماتي يكشف استخدامات الملصق الإلكتروني.. فيديو

قال الدكتور شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الملصق الإلكتروني الذي يتم وضعه على السيارات، ليس له أي علاقة بالسرعات وتسجيلها، ولكنه يكشف بيانات السيارة لدوريات الشرطة؛ عند الاقتراب من السيارة على مسافة قريبة.

وأضاف إسكندر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سي" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن الدولة تقوم بعمل شبكة طرق حديثة، وتعمل على تخفيض عدد الأكمنة الأمنية على الطرق؛ من أجل تقليل الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى أن الملصق يساعد على تتبع السيارات في حالة سرقتها.



وأوضح اسكندر ، أن البيانات المتواجدة على الملصق الإلكتروني، لا تختلف عن البيانات المتواجدة على رخصة السيارة، لافتا إلى أن الملصق يصعب تزويره؛ لأنه يحتوي على رقم تعريفي خاص بكل سيارة.

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في يوم.. سحب 3200 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الجهات المعنية 3268 رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ورفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع.

مواصفات وأهداف الملصق الإلكتروني

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

