أسوأ موجة حر منذ 35 عامًا.. 600 حريق تشعل غابات اليونان

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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 600 حريق غابات اندلع في اليونان في غضون أيام قليلة، مضيفا أن موجة الحر غير المسبوقة تجعل من الصعب إخمادها.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني، في خطاب متلفز، الأيام القليلة الماضية بأنها من أصعب الأيام منذ عقود، ووعد ببذل كل شيء للتغلب على الأزمة.

وقال ميتسوتاكيس: “مع ذلك، نحن نواجه كارثة طبيعية على نطاق غير مسبوق: في عدة أيام، اندلع 586 حريقاً في أنحاء اليونان، الحرائق التي يصعب إخمادها بسبب موجة الحر غير المسبوقة والجفاف المستمر منذ شهور”.

وشكر المسؤول الدول الأجنبية على مساعدة اليونان بالأفراد والمعدات، وكذلك اعتذر عن أي إزعاج في جهود مكافحة الحرائق ووعد بمحاسبة المسؤولين.

وأشاد ميتسوتاكيس أيضًا بجهود الإجلاء، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 62 عملية إجلاء في 141 منطقة في غضون عدة أيام.

وتشهد اليونان ودول أخرى في منطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط ​​أسوأ موجة حر منذ عام 1987.

وترتفع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية (111.2 درجة فهرنهايت)، ما أدى، إلى جانب المناخ الجاف والرياح القوية، إلى إشعال حرائق غابات شديدة في جميع أنحاء المنطقة في الأسابيع الأخيرة.