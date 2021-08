جامعة عين شمس تواصل مشاركتها بالدورة التاسعة للمعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب

8/10/2021 2:32:12 AM

الثلاثاء 10/أغسطس/2021 - 02:32 ص 8/10/2021 2:32:12 AM

تواصل جامعة عين شمس، اليوم، مشاركتها في الدورة التاسعة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDU GATE 2021، والذي يعقد في الفترة من 9-11 أغسطس 2021 في فندق دوسيت تاني ليك فيو بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة تحت شعار الجامعة "Your Gate To Excellence"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ويشرف على تنظيم جناح جامعة عين شمس بالملتقى قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وقطاع التعاون الدولي تحت إشراف الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل كليه الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة وادارة تطوير التعليم برئاسة أ.د.منى عبدالعال " الاستاذ بكلية الطب والمدير التنفيذي لتطوير التعليم ".

و تستهدف الجامعة استعراض البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة التي تزيد عن 50 برنامج في المجالات المختلفة ( الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الانسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار....الخ) والشراكات الدولية على تلك البرامج التي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة او مشتركة لخريجي تلك البرامج ، وكذا استعراض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس وذلك من خلال QR code لتصفح البرامج إلكترونياً، والتواصل المباشر مع فريق كامل و مدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات من زوار المعرض.

وحرصت الجامعة على المشاركة للتواصل مع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تزامنا مع فترة التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات بهدف توجيههم بآليات التنسيق والقبول الالكتروني ومساعدتهم في ترتيب رغباتهم بالشكل الصحيح ، فضلا عن تبادل الخبرات مع أكبر الجامعات المشاركة من مصر والعالم، بالإضافة لمراكز التدريب والجهات المانحة وتسويق الجامعات لخدماتها وبرامجها المتميزة، كما ستشارك الجامعة على هامش المعرض في عدد من الجلسات حول ريادة الاعمال والابتكار في ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم.