رولا خرسا: مش هشتغل سياسة تاني.. والإعلام في مصر محتاج برامج توعية

حلت الإعلامية رولا خرسا، ضيفة على الفنانة نشوى مصطفى مقدمة برنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة " صدى البلد2".

وقالت رولا: "أنا مبقتش حابة أشتغل سياسية تاني وكفاية عملي في الفترة اللي فاتت في السياسية، مضيفة: "الإعلام في مصر يحتاج برامج توعية".

أوضحت: "واجهنا صعوبات كثيرة في 2011 وبعدها وهي الفترة التي ساهمت في استمرار اسم قناة صدى البلد".

وأكملت: “كان هدفنا نوصل رسالة معينة وده عرضنا لمخاطر وتهديدات بالقتل”، مضيفة: "كنت أحيانا بلف من ورا مدينة الإنتاج لأن هناك من يتربصون بنا عند البوابات لكن المحصلة على مستوى العمل كانت ناجحة".