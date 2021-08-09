عاجل
أخبار التوك شو|ساويرس عن تكفله بمصاريف فتاة الفستان: أنا حر في مالي.. الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة الحارة أخبار الفن| لوك جديد لابنة هيفاء وهبى.. أزياء عمرو دياب.. إيمان البحر درويش فى العناية المركزة أخبار التعليم| توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية.. التعليم العالي: 12 منحة لطلاب بنجلاديش نشرة الصحة والمرأة| كل ما تود معرفته عن لقاح جونسون اند جونسون.. أماكن يجب ارتداء الكمامة بها اقتصاد الإمارات| اقتصادية أبوظبي تطلق الرخصة المهنية لتملك الأجانب فى الأنشظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رولا خرسا: مش هشتغل سياسة تاني.. والإعلام في مصر محتاج برامج توعية

رولا خرسا
رولا خرسا

حلت الإعلامية رولا خرسا، ضيفة على الفنانة نشوى مصطفى مقدمة برنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة " صدى البلد2".

وقالت رولا: "أنا مبقتش حابة أشتغل سياسية تاني وكفاية عملي في الفترة اللي فاتت في السياسية، مضيفة: "الإعلام في مصر يحتاج برامج توعية".

أوضحت: "واجهنا صعوبات كثيرة في 2011 وبعدها وهي الفترة التي ساهمت في استمرار اسم قناة صدى البلد".

وأكملت: “كان هدفنا نوصل رسالة معينة وده عرضنا لمخاطر وتهديدات بالقتل”، مضيفة: "كنت أحيانا بلف من ورا مدينة الإنتاج لأن هناك من يتربصون بنا عند البوابات لكن المحصلة على مستوى العمل كانت ناجحة".

قناة صدي البلد نشوى مصطفى الإعلامية رولا خرسا الفنانة نشوى مصطفى برنامج بنت البلد صدى البلد2 رولا خرسا

ترشيحاتنا

هل يمتد وقت صلاة العشاء إلى الفجر؟.. دار الإفتاء تجيب

لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل علي قرض شخصي بقيمة 2 مليون جنيه من البنوك

عضو القومى للمرأة: انتصار أبنائنا فى أولمبياد طوكيو يعود لكفاح الأم المصرية

الدولة الأسوأ أداءً.. تدهور الرعاية الصحية في أمريكا

علاج الصداع الأمامى .. بـ 6 طرق متنوعة

بفعل حرائق الغابات والفيضانات.. كيري يحذر: تغيرات المناخ تحول الأرض إلى مكان أكثر خطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

بشرى للمواطنين.. الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

رسميا.. المصري يشارك في الكونفدرالية الإفريقية

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ