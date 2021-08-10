بسبب حب الجمهور لها .. دلال عبد العزيز تمنح التوك شو تأشيرة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

حالة من الحزن الشديد أصابت الجمهور بعد وفاة الفنان دلال عبد العزيز ، وهو ما أدى إلى دخول عدد من المقاطع الخاصة ببرامج التوك شو قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بسبب حديثهم عن الفنانة دلال عبد العزيز ، أو تواجدها ضيفة في البرنامج .

وقد كانت كافة المقاطع التي دخلت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة تتحدث عن دلال عبد العزيز .

البرامج التى دخلت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة بسبب دلال عبد العزيز هى الستات ميعرفوش يكدبوا ، ست الكل تقديم سلوى عثمان ، معكم منى الشاذلى ، صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس ، بنت البلد لنشوى مصطفى ، مساء dmc .

النجوم يودعون دلال عبد العزيز :

وكانت قد تصدرت الفنانة الهام شاهين، مؤثرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حديثها عن الراحلة دلال عبد العزيز.

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “cbc” « دلال عبدالعزيز كانت أجدع واحدة فينا الشهامة والجدعنة والأصالة والمواقف الحقيقية اللي بصدق .. رحلت عن عالمنا فنانة كبيرة وإنسانة عظيمة بمعنى الكلمة".

وكانت قد نشرت الإعلامية بسمة وهبة، تعليقا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعلن فيه قرار تأجيل افتتاح كافيه بلكونة الساحل.

وقالت بسمة وهبة: “قررنا الإلغاء، وبعتذر لكل شخص معزوم غدًا في افتتاح بلكونة الساحل.. الوجع والألم كبير، وأرجوا الدعاء للحبيبة دلال، أن يرحمها ربي، ويصبر بناتها، ويصبرنا جميعًا على فراقها”.