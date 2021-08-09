الدولة الأسوأ أداءً.. تدهور الرعاية الصحية في أمريكا

وفقًا لدراسة صحية جديدة أجراها مركز أبحاث "The Commonwealth Fund"، أظهر أن أمريكا هي الدولة الأسوأ أداءً في مجال الرعاية الصحية من بين 11 دولة غنية.



ووفقا لموقع "يو اس نيوز" الأمريكي، كانت البلدان الأفضل أداءً في الدراسة الأوروبية هي : النرويج وهولندا وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا في المراكز الخمسة الأولى.

وأكملت نيوزيلندا والسويد وفرنسا وسويسرا وكندا المراكز الخمس الأخري، وذلك مع احتلال أمريكا المركز 11.



وقام الباحثون بتقييم أداء الرعاية الصحية في البلدان بناءً على خمسة مقاييس وهم: الوصول إلى الرعاية، وعملية الرعاية، والكفاءة الإدارية، والإنصاف، ونتائج الرعاية الصحية. واحتلت أمريكا المرتبة الأخيرة بين جميع المقاييس باستثناء عملية الرعاية، حيث احتلت المرتبة الثانية.



ومع وجود موجة محتملة أخرى من فيروس كورونا المستجد تهدد أمريكا، يشير الباحثون إلى أن العديد من هذه المقاييس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ "السيطرة على العدوى والوقاية منها" بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تسبب بها فيروس كورونا للسكان وللأقتصاد.



ووجدت الدراسة أن أداء الرعاية الصحية العام في أمريكا يفتقر إلى السيطرة على العدوى والوقاية منها، مقارنة بالدول الأخرى.



ورغم النتائج السيئة، قدر الباحثون أن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 17٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية في عام 2019، أي أكثر بكثير من ألمانيا، التي أنفقت 11.7٪. فقط من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام.