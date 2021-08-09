تحول مفاجئ.. أمريكا تدرس تغيير مسار المفاوضات مع إيران

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تغيير مسار المفاوضات مع إيران بشأن عوة واشنطن إلى الاتفاق النووي والتزام طهران به.

ويراجع المسؤولون الأمريكيون خياراتهم بشأن إيران بعد شهور من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران التي فشلت في التوصل إلى اتفاق، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران لن ترضى بأقل من بنود الاتفاق النووي المنهار بينها وبين القوى الدولية.

وفي تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال إن "طهران لن تترك مفاوضات فيينا أبدا والرئيس سيسعى لرفع العقوبات".

وتعقيبا على تهديدات وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بشأن محاسبة إيران على الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" قبالة سواحل عُمان، اعتبر خطيب زاده أن تلك التصريحات "غير مسؤولة".

وقال مسؤول أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إيران مستعدة لمواصلة مفاوضات فيينا النووية، مضيفا أن المحادثات يمكن أن تُستأنف بداية سبتمبر المقبل.

وقال مسؤول أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إيران مستعدة لمواصلة مفاوضات فيينا النووية، مضيفا أن المحادثات يمكن أن تُستأنف بداية سبتمبر المقبل.