محافظ البحيرة يقرر خفض 5 درجات للقبول بالثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2021 / 2022 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات، ليكون 245 درجة، بعد أن كان 250 درجة، مع الاستمرار فى قبول ملفات الطلاب، وفقاً للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية ، والحد من التزاحم خلال التقديم، والحرص والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعاً لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة العاملين والمعلمين والطلاب .

يأتي ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى واستكمال الأعداد المطلوبة للمرحلة الأولى واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

يذكر أن هشام آمنة، كان قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى دور أول عن العام الدراسى 2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 70.9٪ حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 103803 طالب وطالبة.