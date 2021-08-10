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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخر تطورات انتقال ميسي لـ باريس سان جيرمان

ميسي
ميسي

كشفت تقرير صحفي إسباني أخر تطورات انتقال الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الي فريق باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية .

وحسب ما نشرته تقرير صحيفة موندوديبورتيفو الاسبانية فإن عقد باريس سان جيرمان وصل الي ميسي في برشلونة وما زال هناك نقط خلاف في بعض البنود بالعقد .

وأضافت الصحيفة الي أن الراتب السنوي مازال نقطة خلاف بين ميسي وباريس سان جيرمان نافية جميع الأرقام المتداولة عبر وسائل الاعلام .

وأوضحت الصحيفة أن هناك نقاط اختلاف أخري مثل حقوق الصور التي كان يمتلكها في برشلونة بجانب تعامله مع شركة ملابس غير التي تتعامل معها إدارة باريس سان جيرمان .

واختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن ميسي لن ينتقل الي باريس سان جيرمان حتي يوافق والده ومحاموه علي العقد المقدم 

وكان نادي برشلونة أعلن في بيان رسمي عدم تجديد عقد ميسي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف التي فرضها الاتحاد الاسباني علي الأندية .

ميسي باريس سان جيرمان برشلونة باريس

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