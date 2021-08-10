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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مياه الشرب في طوخ بالقليوبية 3 ساعات.. تفاصيل

محطة مياه
محطة مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية انقطاع المياه عن مدينة طوخ وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم.

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وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

 


وحذرت الشركة المواطنين من استخدام المياه خلال الفترة المذكورة لزيادة نسبة الكلور بالمياه وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بالكلور.


من ناحية اخري أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.
بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها حيث تم عمل مقايسة للطريق  بإجمالي أطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام.
كما تابع محافظ القليوبية جولته بتفقد محيط  قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.
 

القليوبية منظومة النظافة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي رصف الطريق المشروع القومي توسعة الطريق الدائرى

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