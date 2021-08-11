شمال سيناء تستعد لتنفيذ حملة شعارها "كابوس اسمه شلل الأطفال"

تستعد محافظة شمال سيناء، لتنفيذ حملة شعارها "كابوس اسمه شلل الأطفال" على مستوى قرى ومدن المحافظة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بشمال سيناء علي ضرورة تكليف مسئولي التثقيف والإعلام الصحي على مستوى الإدارات الصحية بالإشراف على أعمال خطة تحريك المجتمع بالوحدات الصحية وتوضيح خطورة المرض على الأطفال، وأنه لابد من السيطرة والقضاء عليه من أجل سلامة الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل صحي أفضل لأطفالنا.

خطورة شلل الأطفال

وأثناء لقائه مع مصطفى قبارى مراقب عام التثقيف ببئر العبد، طالب بضرورة بذل الجهود الكبيرة من جانب فرق التثقيف والإعلام الصحي، على مستوى المحافظة ، وذلك لإعلام المواطنين في مختلف مناطق بئر العبد بخطورة مرض شلل الأطفال وأهمية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأوضح فتحي عثمان مسئول التثقيف بمديرية الصحة، أن الهدف من اللقاء هو التنسيق ومناقشة أوجه القصور في الحملات السابقة والعمل على تحسين الأداء بشكل أفضل للوصول إلى كل طفل وطفلة على أرض سيناء .

بدوره، استعرض مصطفى قبارى مسئول التثقيف والإعلام الصحى ببئر العبد خطة إدارة التثقيف والإعلام الصحي بإدارة بئر العبد الصحية للإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .

