بمكونات طبيعية .. حيل سريعة للتخلص من حب الشباب

هل تعانى من حب الشباب وأعراضه المزعجة، إليك علاجات سريعة من مطبخك للتخلص من حب الشباب جربيها بنفسك، يقدمها لك موقع هيلث.

1-الصبار



يحتوي الصبار على العديد من المكونات النشطة التي لها تأثيرات مطهرة ومضادة للفيروسات ، بالإضافة إلى تأثيرات مضادة للالتهابات، تساعد هذه المكونات جهاز المناعة لدينا على مكافحة الالتهابات ، مما يجعل الصبار أحد أكثر العلاجات المنزلية طلبًا لعلاج حب الشباب



فقط قم بإزالة ورقة من نبات الصبار واقطعها إلى نصفين وضع الجل على الحبوب وغطيه بضمادة وانتظر لمدة 5-10 دقائق ، أو حتى تشعر ببعض الراحة ، كرر ذلك لمدة أسبوعين تقريبًا، ستفاجئ بالنتيجة.



2. فيتامين سي



فيتامين سى عنصر غذائي حيوي، له العديد من الفوائد المرتبطة بتقوية جهاز المناعة لديك حتى تتمكن من محاربة الأمراض وتعزيز عملية الشفاء، و لا يمكن لجسمنا إنتاج الفيتامين بمفرده ، لذا يمكننا دمجه من خلال نظام غذائي غني بالفيتامينات.

فقط استخدم ملعقة أو قاع كوب لسحق قرص فيتامين سي وأضف المسحوق في كوب واسكب الماء ببطء حتى تحصل على عجينة.



انقع قطعة من القطن في المعجون وضع المعجون على الحبوب وقم بتغطيته بضمادة واتركه بين عشية وضحاها، كرر هذه العملية يوميًا حتى تختفي الحبوب.



3. الريحان



يعتبر الريحان من الأعشاب الأكثر استخدامًا عند الطهي، لأنه يضيف نكهة مميزة لأطباقنا ومع ذلك ، تحتوي هذه العشبة أيضًا على مضادات الأكسدة القوية والزيوت الأساسية التي تحقق العديد من الفوائد مثل تقليل الالتهاب وحماية جهاز المناعة لدينا من العدوى.

يمكنك سحق نصف كوب من أوراق الريحان حتى تصبح طرية واجمع العجينة بأصابعك وافركها في المنطقة المصابة.



ضمد المنطقة لتثبيت المعجون واتركيها بين عشية وضحاها وأعد تطبيقه كل يوم لمدة أسبوع أو أسبوعين .