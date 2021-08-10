عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات طبيعية .. حيل سريعة للتخلص من حب الشباب

حب الشباب
حب الشباب

هل تعانى من حب الشباب وأعراضه المزعجة، إليك علاجات سريعة من مطبخك للتخلص من حب الشباب جربيها بنفسك، يقدمها لك موقع هيلث. 

1-الصبار
 

يحتوي الصبار على العديد من المكونات النشطة التي لها تأثيرات مطهرة ومضادة للفيروسات ، بالإضافة إلى تأثيرات مضادة للالتهابات، تساعد هذه المكونات جهاز المناعة لدينا على مكافحة الالتهابات ، مما يجعل الصبار أحد أكثر العلاجات المنزلية طلبًا لعلاج حب الشباب


فقط قم بإزالة ورقة من نبات الصبار واقطعها إلى نصفين وضع الجل على الحبوب وغطيه بضمادة وانتظر لمدة 5-10 دقائق ، أو حتى تشعر ببعض الراحة ، كرر ذلك لمدة أسبوعين تقريبًا، ستفاجئ بالنتيجة.

 

كريم بينكي الحل الأسرع للتخلص من حب الشباب والتصبغات.. شاهدي

3 حيل سريعة لعلاج حب الشباب بدون أدوية


2. فيتامين سي


فيتامين سى عنصر غذائي حيوي، له العديد من الفوائد المرتبطة بتقوية جهاز المناعة لديك حتى تتمكن من محاربة الأمراض وتعزيز عملية الشفاء، و لا يمكن لجسمنا إنتاج الفيتامين بمفرده ، لذا يمكننا دمجه من خلال نظام غذائي غني بالفيتامينات.

 

فقط استخدم ملعقة أو قاع كوب لسحق قرص فيتامين سي وأضف المسحوق في كوب واسكب الماء ببطء حتى تحصل على عجينة.


انقع قطعة من القطن في المعجون وضع المعجون على الحبوب وقم بتغطيته بضمادة واتركه بين عشية وضحاها، كرر هذه العملية يوميًا حتى تختفي الحبوب. 


3. الريحان
 

يعتبر الريحان من الأعشاب الأكثر استخدامًا عند الطهي، لأنه يضيف نكهة مميزة لأطباقنا ومع ذلك ، تحتوي هذه العشبة أيضًا على مضادات الأكسدة القوية والزيوت الأساسية التي تحقق العديد من الفوائد مثل تقليل الالتهاب وحماية جهاز المناعة لدينا من العدوى.

 

يمكنك سحق نصف كوب من أوراق الريحان حتى تصبح طرية واجمع العجينة بأصابعك وافركها في المنطقة المصابة.


ضمد المنطقة لتثبيت المعجون واتركيها بين عشية وضحاها وأعد تطبيقه كل يوم لمدة أسبوع أو أسبوعين .

حب الشباب علاجات سريعه من مطبخك للتخلص من حب الشباب علاج حب الشباب اسباب حب الشباب اختفاء حب الشباب

ترشيحاتنا

والد ميسي يعلن انتقال جوهرة برشلونة إلى باريس سان جيرمان

الحق اشتري.. خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب في سبتمبر رغم التراجع الشديد حاليا

الصحة: إغلاق مستشفى خاص مخالف للاشتراطات الصحية ومخزن أدوية غير مرخص بالمعادي

فتاة المول.. التفاصيل الكاملة لـ قصة نجلاء شهيدة غدر الصداقة.. شاهد

شيخ الأزهر: الهجرة النبوية كانت ولا تزال ملهمة للإنسانية

قصف جوي أمريكي لمواقع طالبان.. والرئيس الأفغاني يؤكد على مواصلة القتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

مهاجم برشلونة السابق: أتمنى انضمام صلاح إلى البلوجرانا.. وميسي ملوش بديل (خاص)

حبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة عربات الفول والكبدة المخالفة

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

أبوس إيدك انطق.. هادي خفاجة: أبويا تعبني نفسيا

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

فيديو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ