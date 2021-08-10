بعد إخفاق عدد من الألعاب.. مطالب بالتحقيق مع مسئولى اللجنة الأولمبية المصرية

دعا عدد من الإعلاميين إلى ضرورة إجراء تحقيق موسع مع مسئولىاللجنة الاولمبية المصرية حول نتائج البعثة المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجارى .



ووجه الإعلامي إبراهيم فايق العديد من التساؤلات إلي اللجنة الاولمبية المصرية بعد أداء البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال إبراهيم فايق: "مصر تستحق أفضل مما حصلت عليه في الاولمبياد وكنا نرغب في حصد عدد أكبر من الميداليات، نحن سعداء بأبطالنا في الاولمبياد لكن مصر شاركت بعدد 143 لاعبا فكان يجب أن يكون هناك ميداليات أكثر".

وأضاف :" سارة سمير بطلة مصر في رفع الاثقال قالت خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إن مجموع حصول الميدالية الذهبية 263 ومجموعها هي يتخطى 265 جرام ولو كانت موجودة كانت حققت ميدالية وأيضا محمد إيهاب بطلنا في رفع الاثقال.

وتساءل : لماذا لم يتم فتح تحقيق حقيقي يخبرنا من وراء الكارثة في رفع الاثقال والمنتخب الموقوف بسبب المنشطات مين يدفع الثمن هل الشعب المصري وأولدنا الابطال ؟.

وأضاف: لايجب أن تمر مثل هذه المشكلات مرور الكرام ، وجزء أصيل من عملنا التساؤل حول العدد الكبير الذى شاركت به مصر وهو 134 هل المفترض أن نحصل علي 6 ميداليات فقط.

وتساءل فايق قائلا : ايهما أفضل الذهاب للأولمبياد بعدد كبير وقلة الإنجازات أم عدد أصغر وأضمن تحقيق ميداليات لنسبة كبيرة منهم .







فى الإطار ذاته ، أكد الإعلامي كريم رمزي، على وجود أداء إداري خاطئ في الاتحادات المصرية انعكس بدوره على الأداء في أولمبياد طوكيو فضلا عن سوء الإدارة من اللجنة الاولمبية المصرية.

وقال كريم رمزي " واضح أن لدينا مشكلة كبيرة، لدينا لاعبين أبطال اشتكوا بأنهم لم يشاركوا في الأولمبياد، ولدينا أبطال بعد انتهاء الأولمبياد قالوا أنهم لم يتدربوا بشكل جيد ولم يخوضو معسكرات، ولاعبين ليس لديهم رعاة".



وأضاف : " يجب ترتيب الأوضاع من جديد ، وكسبنا ميداليات بالصدفة في أولمبياد طوكيو الأخيرة " .



كما طالب ميدو بالتحقيق فى تعرض عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية المختلفة إلى ظلم وسوء إعداد وهو ما تسبب فى عدم حصد المزيد من الميداليات.