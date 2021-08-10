إبراهيم فايق في رسالة نارية : لازم يتفتح تحقيق ضد اللجنة الأولمبية فما حدث لا يليق باسم مصر في الأولمبياد

وجه الإعلامي إبراهيم فايق العديد من التساؤلات الي اللجة الأولمبية المصرية بعد أداء البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق في تصريحاته عبر برنامجه جمهور التالتة المذاع عبر فضائية أون تايم : مصر تستحق أفضل من مما حصلت عليه في الاولمبياد وكنا نرغب في حصد عدد أكبر من الميداليات.

وأوضح فايق : نحن سعداء بأبطالنا في الاولمبياد لكن مصر مشاركة بعدد 143 لاعبا فكان يجب أن يكون هناك ميداليات أكثر .

وأكمل : سارة سمير بطلة مصر في رفع الاثقال قالت خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 قالت أن مجموع حصول الميدالية الذهبية 263 ومجموعها هي يتخطى 265 جرام ولو كنت موجوده كانت حققت ميدالية وأيضا محمد إيهاب بطلنا في رفع الاثقال .

وأردف : لمائا لم يتم فتح تحقيق حقيقي يخبرنا من وراء الكارثة في رفع الاثقال والمنتخب الموقوف بسبب المنشطات مين يدفع الثمن هل الشعب المصري وأولدنا الابطال ؟.

وأوضح : لايجب أن تمر مثل هذه المشكلات مرور الكرام ، وجزء أصيل من عملنا التسائل حول العدد الكبير التى شاركت بهم مصر وهو 134 هل المفترض أن نحصل علي 6 ميداليات فقط .

وتسأل فايق قائلا : ايهما أفضل الذهاب للأولمبياد بعدد كبير وقلة الإنجازات أم عدد أصغر وأضمن تحقيق ميداليات لنسبة كبيرة منهم .

وأختتم أبراهيم فايق تصريحاته قائلا :يجب فتح تحقيق وحساب المخطئ ونعرف كيف التخطيط وإدارة البطولة وحصد الميداليات .