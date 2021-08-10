"صفقة القرن".. حقيقة انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

أسدل مصدر مسئول في نادي بيراميدز، الستار على الجدل المثار حول انتقال عبدالله السعيد نجم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة، إن كل ما يثار حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك فى الميركاتو الصيفي المقبل لا أساس له من الصحة، مؤكدا بقاء اللاعب مع بيراميدز خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن عبدالله السعيد يعد واحدا من أبرز اللاعبين على الإطلاق داخل صفوف بيراميدز فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها ودوره القيادة مع الفريق.



وتابع "عبدالله السعيد مستمر مع بيراميدز ولن يرحل عن الفريق تحت أى وضع فى ظل الحاجة الضرورية إلى تواجده مع الفريق".



وشهدت الساعات الماضية ارتباط اسم عبدالله السعيد بالانتقال إلى الزمالك من جديد خلال الفترة المقبلة، وكان السعيد قاب قوسين من الانضمام للزمالك عندما كان لاعبا فى الأهلى ولكنها لم تكتمل.