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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض وارتفاع.. تغيير مفاجئ في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

خضراوات
خضراوات

يعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 10 - 8 - 2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها، حيث تغيرت الأسعار فانخفض سعر الطماطم من 2.65 جنيه للكيلو إلى 2.8 وارتفعت أسعار الكوسة من 5.5جنيه للكيلو إلى 6 جنيهات للكيلو.

  

أسعار الخضراوات اليوم 

 

وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 2.8 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 17 جنيها للكيلو كأعلى سعر.


وسجلت أسعار الخضراوات اليوم  ..وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.6 جنيه، والألوان بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

 

وأسعار الخضراوات اليوم  ..سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، والبلدي 5.5 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

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أما أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء،  فوصل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 9 جنيهات والليمون البلدي بـ 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب البناتي الأصفر إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25جنيها، فيما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 12جنيها، والجوافة إلى 10جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 11جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 6 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 15 و70 جنيها للأنواع المختلفة.

 

كما سجلت أسعار الفاكهة.. البطيخ من وزن 6:8 كيلو بـ 28 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ18 جنيها للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ15 جنيها.

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