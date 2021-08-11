فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

نجح الأهلي فى حسم 3 صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال شوبير إن" إدارة النادي الأهلي وضعت الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال ميكيسوني إلى صفوف الأحمر؛ إذ أنهت اتفاقها مع إدارة سيمبا التنزاني بمقابل مادي يبلغ 900 ألف دولار".

وأضاف : " بيرسي تاو ، مهاجم برايتون، الذي يستعد لارتداء قميص النادي الأهلي بداية من الموسم الجديد، رغم مشاركته في فترة الإعداد رفقة فريقه " .

إعلان صفقات الأهلي بعد الدوري

وأكمل : " الأهلي ينتظر انتهاء مباريات الدوري الممتاز، وهيعلن عن الصفقات الجديدة كافة، ومنها صفقة كريم فؤاد ، وميكيسونى الذى نجح الأهلى فى إنهاء التعاقد معه مقابل 900 ألف دولار".



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