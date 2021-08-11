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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

صدى البلد

نجح الأهلي  فى حسم 3 صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

توقعات الجماهير لمباريات الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك مع الاتحاد في الدوري

برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

وقال شوبير إن" إدارة النادي الأهلي وضعت الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال ميكيسوني إلى صفوف الأحمر؛ إذ أنهت اتفاقها مع إدارة سيمبا التنزاني بمقابل مادي يبلغ 900 ألف دولار".

وأضاف : " بيرسي تاو ، مهاجم برايتون، الذي يستعد لارتداء قميص النادي الأهلي  بداية من الموسم الجديد، رغم مشاركته في فترة الإعداد رفقة فريقه " .

إعلان صفقات الأهلي بعد الدوري

 

وأكمل : " الأهلي ينتظر انتهاء مباريات الدوري الممتاز، وهيعلن عن الصفقات الجديدة كافة، ومنها صفقة  كريم فؤاد ، وميكيسونى الذى نجح الأهلى فى إنهاء التعاقد معه مقابل 900 ألف دولار".
 

ولمعرفة المزيد حول صفقات الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

الأهلى 3 صفقات شوبير ميكيسوني بيرسي تاو كريم فؤاد سيمبا التنزاني

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