برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

كشف بول كاميلين المتحدث الرسمي لنادي برايتون أند هاف ألبيون الإنجليزي، عن حقيقة توصلهم لاتفاق مع الأهلي، لبيع لاعبهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الأهلي اتفق مع برايتون على ضم بيرسي تاو، مقابل 2.7 مليون يورو.

وقال كاميلين في تصريح خاص لـ صدى البلد:" نادي برايتون لا يعلق على الشائعات.. هناك مفاوضات لكننا لم نصل لأي اتفاق حتى الآن مع النادي الأهلي."

وأصبح الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى النادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية، دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل حسم أمر انتقاله للقلعة الحمراء بناء على رغبة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر والذى أكد رغبته فى ضم تاو فى ظل قناعاته الكاملة بقدراته الفنية والبدنية.

وظهر مؤشر جديد يؤكد اقتراب تاو من النادي الأهلي بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما تغيب فريقه عن ودية فريقه برايتون الأخيرة استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خاضها الفريق أمس أمام خيتافي الإسباني والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0 على ملعب الفريق الإنجليزي.

وأشارت عدد من التقارير الصحفية التابعة، إلى أن غياب بيرسي تاو عن ودية الأمس بعدما نجح الأهلى في حسم الصفقة، وقالت الصحف أن انتقال تاو إلى الأهلى أصبح مؤكدا وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي.

ويعد بيرسي تاو واحدا من أهم لاعبي منتخب جنوب إفريقيا فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها والخبرات الكبيرة التى يتمتع بها، ويطلق عليه البعض ميسي جنوب إفريقيا.