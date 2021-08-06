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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي لـ الأهلي والتوقيع اليوم الجمعة.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت بعض الصحف الجنوب إفريقية عن قرب إتمام صفقة انضمام بيرسي تاو نجم فريق برايتون الانجليزي لـ فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

 

وأكدت صحيفة “ تايمز لايف ” الإفريقية أن تاو يقترب من التوقيع رسميا لـ الاهلي اليوم الجمعة قادما من الدوري الإنجليزي  .

 

 وأضافت الصحيفة أن نادي بيرايتون و الاهلي اتفقا على كافة شروط العقد بالاضافة لـ شروط اللاعب مع الأهلي حيث ان الصفقة لا تنقصها سوى التوقيع الرسمي والاعلان .

 

وتابعت الصحيفة ان الاعلان الرسمي عن الصفقة من المتوقع ان يكون عقب نهاية الموسم الكروي في مصر.

 

الفوز على دجلة كان مميزا.. موسيماني: دوري هذا العام مهم جدا لنا
 

شدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم، في ظل الصراع الشرس مع الزمالك.

وأعرب موسيماني عن سعادته بالفوز على وادي دجلة أمس بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ 22 من الدوري العام.

وقال موسيماني خلال تصريحاته على إذاعة يوخوزي إف ام الجنوب إفريقية :إن الفوز على وادي دجلة في مباراة الأمس كان مميزاً ولكن يوجد ضغوطات كثيرة على الفريق وهذا يرهقنا كثيراً.

 

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي :"فريقنا مازال يحاول. يجب أن نفوز بهذا اللقب، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا".

وكان الأهلي قد نجح من خلال انتصار الأمس من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 61 نقطة متفوقًا على الزمالك بفارق المواجهات المباشرة، وذلك قبل 7 مواجهات لكل منهما حتى نهاية المسابقة.

ومنذ تولي موسيماني الإدارة الفنية للأهلي توج بالعديد من الألقاب، 2 دوري أبطال إفريقيا ..1 بطولة السوبر الافريقي ..1 برونزية كاس العالم للاندية ..1 بطولة الدوري المصري .. وبطولة كأس مصر”.

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