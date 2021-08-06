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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتفاصيل ومدة العقد.. الأهلي ينهي اتفاقه مع بيرسي تاو نجم برايتون الإنجليزي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي عن موقف بيرسي تاو نجم فريق برايتون الإنجليزي من الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن الأهلي اتم اتفاقه مع بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي على الانتقال للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن الأهلي اتفق مع الجناح الجنوب إفريقي على بنود العقد وحصل على توقيع اللاعب على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وأشار إلى أن بيرسي تاو ضغط على برايتون من أجل إتمام الصفقة والانتقال إلى الأهلي خاصة بعدما تواصل معه موسيماني المدير الفني للفريق وإقناعه بالانضمام إلى المارد الأحمر.

وتابع أن موسيماني أبلغ بيرسي تاو بأن اللعب في الأهلي لن يقلل من مسيرته خاصة وأنه مقبل على خوض السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية وهذا سيعيده للواجهة الإفريقية والعالمية مجددا.

موسيماني يكشف النقاب عن صفقة الأهلي الجديدة

وكان موسيماني أكد أمس الخميس بأنه مهتم بانضمام بيرسي تاو إلى صفوف الأهلي.

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.

الأهلى بيرسي تاو برايتون الإنجليزي موسيمانى ماميلودي صنداونز النادي الإنجليزي

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