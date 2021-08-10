التقديم يبدأ غدا.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل جامعة مصر للمعلوماتية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تنفيذ جامعة أهلية متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غاية الأهمية، مضيفا أن له ميزات عدة في مقدمتها التعاقد مع جامعات دولية عدة.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشباب المصري لديه وعي كبير واهتمام بالمشاركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسوق العمل.



وأكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعة في هذا الصدد بالعاصمة الإدارية الجديدة له مردور كبير، مشيرا إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية سيكون فيها تعليم بردوا الأفضل في العالم.

وتابع أنه اخر عام دراسي للطالب يسافر لجامعة بردوا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة اخر عام هناك ثم التخرج.





وأكمل أنه بها أربع كليات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرزها هندسة الحاسبات والفنون الرقمية، مؤكدا انه الاتفاقيات التي نوقعها مع عدد من الجامعات الدولية ستتيح فرص المنح الخارجية للشباب المصري.



وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا اتفاقا أيضا مع جامعة مينسوتا الأمريكية، والدولة ستقدم منحا في تخصصات مختلفة لأبنائنا من الطلاب النابغين الذين ليس لديهم إمكانيات مالية.



َوأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الي أن الدراسة تبدأ فيها مع بداية العام الدراسي المقبل والتقديم بداية من الغد.

وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، وتم تصميم البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين بالتعاون مع نظرائهم من الجامعات الدولية فى عدة مجالات ومنها التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة، وصناعة الالكترونيات، وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات، والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة، وتجربة المستخدم، وتصميم الألعاب الالكترونية، والتصميم الفنى للمنتجات فى مجال الفنون الرقمية؛ حيث روعى فى برامجها مضاهاة البرامج فى كبرى الجامعات الدولية ومراعاة شروط الجودة والاعتماد المصرية.



ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات هذا العام فى أكتوبر 2021، فى المبنى الأول للجامعة والذى يسع أكثر من 1600 طالب، لحين استكمال باقى الحرم الجامعى خلال الثلاث سنوات القادمة. وتحفيزا للطلاب للتسجيل فى أول دفعة، فقد تم الإعلان عن تخفيض للمصروفات الدراسية وكذلك عن منح تقترن بتفوق الطلاب فى دراستهم.



وقامت جامعة مصر للمعلوماتية EUI بتوقيع اتفاقية مع جامعة بيردو ويست لافاييت الأمريكية.