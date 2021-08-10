ناصر الخليفي.. لاعب التنس الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية بالتعاقد مع ميسي

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني السابق، من الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان على الانتقال لصفوفهم لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يُقدر بـ 35 مليون يورو.

وسيرتدي ليونيل ميسي القميص رقم 30 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو أول قميص ارتداه مع برشلونة في بداية مسيرته الكروية.

ميسي اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ومتبق على إتمام الصفقة فقط الإعلان الرسمي عنها.. ليونيل سينتقل لباريس سان جيرمان في أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم.. صفقة مجانية وخلفها رجل وحيد، وهو ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي.

ناصر الخليفي ، مواليد الثاني عشر من نوفمبر لعام 1972، بالعاصمة القطرية الدوحة، خريج لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة قطر.. هوسه بالرياضة جاء منذ الصغر، فهو كان لاعبًا للتنس، حتى أنه رأس الاتحاد القطري لكرة التنس عام 2008.

في عام 2011، استحوذ جهاز هيئة قطر للاستثمارات على نادي باريس سان جيرمان، فما كان على القطريين سوى تعيين ناصر الخليفي، الصديق المقرب لولي العهد آنذاك تميم بن حمد، ورئيس قنوات الجزيرة الرياضية، كرئيس للبي إس جي.

منذ ذلك الوقت، تحكم ناصر الخليفي في مبلغ غير محدود من المال، كون فريقًا قويًا.. البداية كانت بالتعاقد مع ماكسويل من برشلونة، أليكس من تشيلسي، تياجو موتا من إنتر وخافيير باستوري من باليرمو.

وفي الصيف الذي يليه، صيف عام 2012، أبرم النادي عدد من الصفقات الكبيرة، أبرزها وأهمها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قادمًا من ميلان.. تلك الصفقة كانت أولى الصفقات الكبرى التي يبرمها النادي.

الخليفي أيضًا ذلك الصيف قام بالتعاقد مع تياجو سيلفا، ماركو فيراتي، لوكاس مورا، لافيتزي، والأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وفي صيف عام 2013، تعاقد النادي مع الأوروجواياني إدينسون كافاني، أحد أفضل المهاجمين في تلك الفترة، ليكون ثنائية هجومية قوية مع إبراهيموفيتش.

استمرت تدعيمات البي إس جي ديفيد لويز ثم دي ماريا، واستمرت انتصاراته ونجاحاته المحلية فقط، فاحتكر التتويج بالبطولات في فرنسا.

نادي برشلونة أغضب ناصر الخليفي، أزعجه عندما دخل البارسا في مفاوضات لضم لاعب البي إس جي ماركو فيراتي صيف عام 2017، فقرر القطري معاقبة البارسا، فأبرم أغلى صفقة في تاريخ الميركاتو.. تعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من الفريق الكتالوني، مقابل 222 مليون يورو.. كسر الشرط الجزائي في عقده دون رحمة، ووجه رسالة لكل الأندية مفادها: لا تقتربوا للاعبي فريقي حتى لا أعاقبكم."

الخليفي لم يكتف بذلك، فقام بشراء كيليان مبابي.. الجوهرة الفرنسية مقابل 180 مليون يورو.. كون بالفعل فريقًا كاملًا بعد ذلك بالتعاقد مع نافاس في حراسة المرمى، لكن ذلك لم يوقفه.

الخليفي قرر أن يكون المتحكم الأول في كرة القدم، ففي الوقت الذي قرر 12 فريقًا من كبار الفرق الأوروبية إطلاق دوري السوبر الأوروبي، وقف هو أمام ذلك المشروع في صف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فأصبح فتاهم المدلل، وتم تعيينه رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية.

الخليفي قام بتنصيب نفسه المسيطر الأول على الكرة الأوروبية، وعزز عرشه بما فعله هذا الميركاتو.. التعاقد مع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، التعاقد مع دوناروما قائد ميلان، والتعاقد مع جيني فينالدو لاعب ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم، وزادهم بأكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.. التعاقد مع ليونيل ميسي.. لاعب التنس قرر أن يكون فريقه أقوى فريق في العالم، في انتظار تحقيق النجاحات.