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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء فقدان الحاجة واسترجاع الأشياء الضائعة

الدعاء
الدعاء

دعاء فقدان الحاجة ، يتعرض الكثير مننا في حياتنا اليومية إلى سرقة أغرض وضياع أشياء فيسأل عن دعاء فقدان الحاجة واسترجاع الأشياء المفقودة والضائعة.

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دعاء فقدان الحاجة

كما ورد عن دعاء فقدان الحاجة، ما ورد عن أَبُي الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : ” كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَضَلَّ شَيْئًا ، قُلِ : اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ ، هَادِيَ الضَّالَّةِ ، تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ” .كما ثبت في الصحيح أن ابن عمر “رضي الله عنهما” أنه كان يتوضأ ويصلي ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول هذا الدعاء .

دعاء فقدان الحاجة

كما يجوز كذلك قراءة سورة يس بنية أن استرجاع الشيء الضائع لا بنية عدية يس كما هو شائع عند الناس.

دعاء استرجاع الشئ الضائع

وأضاف شلبي، في فتوى له، أن هناك دعاء استرجاع الشيء الضائع وهذا الدعاء من المجربات عن السلف الصالح "اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين جاحتي" أو قل "ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي أو حاجتي".

دعاء المفقود والمسروق

”اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي”.

ويقال أيضاً: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال”.

”اللهم راد الضالة ، هادي الضلالة ، تهدي من الضلال رد علي ضالتي بعزك وسلطانك ، فإنها من فضلك وعطائك أدعية أخرى”.

”اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الارض فاخرجه وإن كان بعيدا فقربه وان كان عسيرا فيسره وان كان قليلا فاكثره وبارك فيه برحمتك ياارحم الراحمين يا ودود يا ودود ، يا ذا العرش المجيد ، يا مبدئ يا معيد ، يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني”” اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لا حد فيه منَه ولا في الاخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

”اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا ”بالفيديو الدعاء المأثور لمن ضاع أو فقد له شيئا بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين".

دعاء فقدان الحاجة دعاء دعاء استرجاع الشئ الضائع دعاء المفقود المسروق

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